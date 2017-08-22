В Уфе «ПАЗик» на скорости влетел в «легковушку» на светофоре: есть пострадавшие

По словам женщины, находившейся в легковом автомобиле в момент аварии, автобус влетел в них на скорости: «ПАЗик въехал в уже стоящую на “красном” машину». Также, по ее словам, на заднем сидении находились она и 14-летний ребенок — они получили лишь ссадины. В ДТП пострадала женщина, которая находилась на переднем пассажирском кресле: «Травмы есть у жены водителя, сидевшей впереди. Спасибо девушке, которая помогала ей до приезда скорой. Слава богу ее жизни ничего не угрожает, она уже дома».