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07:33 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе «ПАЗик» на скорости влетел в «легковушку» на светофоре: есть пострадавшие

В Уфе произошло серьезное ДТП с участием автобуса «ПАЗ».

По словам женщины, находившейся в легковом автомобиле в момент аварии, автобус влетел в них на скорости: «ПАЗик въехал в уже стоящую на “красном” машину». Также, по ее словам, на заднем сидении находились она и 14-летний ребенок — они получили лишь ссадины. В ДТП пострадала женщина, которая находилась на переднем пассажирском кресле: «Травмы есть у жены водителя, сидевшей впереди. Спасибо девушке, которая помогала ей до приезда скорой. Слава богу ее жизни ничего не угрожает, она уже дома».

Пострадали ли в ДТП пассажиры автобуса, не сообщается, ProUfu.ru следит за развитием ситуации.

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