На севере края автомобиль упал в озеро: водитель погиб
Авария произошла под Норильском.
Авария произошла под Норильском.
Накануне на тринадцатом километре автодороги Норильск — Талах произошла авария, в результате которой погиб водитель. 26-летний парень за рулем Toyota не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего автомобиль перевернулся и упал в воду.
Молодой человек был в машине не один, с ним была 24-летняя девушка, которая осталась жива, но получила травмы. Как рассказали в ГИБДД, госпитализация пассажирки не потребовалась, помощь ей оказали на месте.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливая все обстоятельства происшествия.