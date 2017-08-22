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06:20 (мск), источник: Newslab.ru

На севере края автомобиль упал в озеро: водитель погиб

Авария произошла под Норильском.

Накануне на тринадцатом километре автодороги Норильск — Талах произошла авария, в результате которой погиб водитель. 26-летний парень за рулем Toyota не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего автомобиль перевернулся и упал в воду.

Молодой человек был в машине не один, с ним была 24-летняя девушка, которая осталась жива, но получила травмы. Как рассказали в ГИБДД, госпитализация пассажирки не потребовалась, помощь ей оказали на месте.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливая все обстоятельства происшествия.

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