Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Вопрос на 68 млн руб.: названа причина задержания Серебренникова
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
«Падение» Керченского моста — о лжи украинских СМИ про Крым
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
В Сети обсуждают редкий семейный снимок Пелагеи
«Уничтожаем все, что нашли»: пилот РФ о свободной охоте в Сирии
Впервые показан СР-10 с обратной стреловидностью
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
12Растущее напряжение вокруг КНДР
10:31 (мск), источник: РИА Новости

Туристы покидают остров Искья, где произошло землетрясение

РИМ, 22 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Многочисленные туристы, отдыхавшие на Искье, где в понедельник вечером произошло землетрясение, пытаются спешно покинуть этот итальянский остров в Тирренском море.

Источник: AFP 2017

Землетрясение на Искье произошло в 20.58 (21.58 мск) в понедельник. Первоначально Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) сообщил о землетрясении магнитудой 3,6, однако после полуночи эксперты скорректировали свою оценку и сообщили, что магнитуда составила 4,0. Эпицентр землетрясения находился в непосредственной близости от западного побережья Искьи в море на глубине примерно 10 км. По данным сейсмологов, за первым подземным толчком последовали 14 более слабых афтершоков. Разрушения зафиксированы в двух курортных городках Казамиччола-Терме и Лакко-Амено на северном побережье острова.

Согласно последней информации, в результате землетрясения погибли две женщины, 26 человек были ранены, двое из них находятся в очень тяжелом состоянии. Кроме того, есть данные о гибели еще одного человека.

Во время загрузки произошла ошибка.

По решению оперативного комитета национальной службы Гражданской обороны этой ночью началось движение паромов между Искьей и несколькими портами Италии. В 02.30 (03.30 мск) из порта города Искья отошел первый паром в Поццуоли. По свидетельствам очевидцев, в момент открытия билетной кассы в порту, где уже выстроилась длинная очередь автомобилей, были отмечены моменты напряженности.

В момент землетрясения колебания земной поверхности явственно ощущались в различных районах острова и вызвали сильную панику среди жителей и туристов. Многие люди в страхе выбежали на улицу.

Ситуацию усугубило полное отключение электричества, которое произошло в городе Искья и некоторых других районах острова.

Сотни телефонных звонков от взволнованных граждан поступили в это время в полицию и пожарную службу острова.

Источник: AFP 2017

В Казамиччола-Терме, где произошли основные разрушения и погибли две женщины, люди боятся возвращаться в свои дома и гостиницы и собираются провести всю ночь под открытым небом. В городе Искья ситуация спокойнее, однако и здесь есть немало людей, которые предпочитают ночевать в автомобилях или на улице.

«В первый момент мы даже не поняли, что произошло. Пол задрожал, попадали какие-то вещи, но продолжалось это всего несколько секунд. Зато потом погас свет, и как-то сразу стало понятно, что это землетрясение», — рассказал РИА Новости по телефону 28-летний римлянин Маттия, проводивший свой отпуск на Искье.
Читайте также
Россияне не пострадали в землетрясении в Италии

«Все мы выскочили на улицу. На самом деле было довольно страшно. Казалось, что вот-вот произойдет еще один толчок. Минут через десять зажегся свет, и стало повеселее. По телевидению мы видим, какие страшные вещи произошли в Казамиччола-Терме. Здесь в городе Искья ничего подобного не было, разрушений и раненых нет, но все равно почти все мои знакомые собираются уехать с острова первым же паромом. В нашем отеле русских туристов нет, но есть немцы и, насколько я понял, они тоже собираются уезжать», — сказал собеседник агентства.

На острове Искья, численность населения которого составляет около 40 тысяч, в пик туристического сезона в августе проживают до 250 тысяч человек.

Вечером 28 июля 1883 года на Искье произошло разрушительное землетрясение, в ходе которого в наибольшей степени пострадало местечко Казамиччола. Тогда жертвами стихийного бедствия на острове стали 2313 человек.

В Италии произошло землетрясение, есть раненые
Во время загрузки произошла ошибка.
08:27 (мск)© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Лавров отреагировал на решение США прекратить выдачу виз в России
Драка, в которой погиб чемпион мира по пауэрлифтингу (видео)
Задержан Кирилл Серебренников
В Ростове-на-Дону назвали основную версию пожара
Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на лекарства россиянам
ИГ опубликовало видеообращение напавшего на прохожих в Сургуте
ФАС продлила для операторов сроки по снижению цен в роуминге
В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1» стал главной темой августа, наконец прервал молчание и дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Леди
17-летняя дочь российского миллиардера выходит замуж (фото) Девушка призналась, что возлюбленный уже сделал ей предложение.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь