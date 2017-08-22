Туристы покидают остров Искья, где произошло землетрясение

Источник: AFP 2017

Землетрясение на Искье произошло в 20.58 (21.58 мск) в понедельник. Первоначально Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) сообщил о землетрясении магнитудой 3,6, однако после полуночи эксперты скорректировали свою оценку и сообщили, что магнитуда составила 4,0. Эпицентр землетрясения находился в непосредственной близости от западного побережья Искьи в море на глубине примерно 10 км. По данным сейсмологов, за первым подземным толчком последовали 14 более слабых афтершоков. Разрушения зафиксированы в двух курортных городках Казамиччола-Терме и Лакко-Амено на северном побережье острова.

Согласно последней информации, в результате землетрясения погибли две женщины, 26 человек были ранены, двое из них находятся в очень тяжелом состоянии. Кроме того, есть данные о гибели еще одного человека.

По решению оперативного комитета национальной службы Гражданской обороны этой ночью началось движение паромов между Искьей и несколькими портами Италии. В 02.30 (03.30 мск) из порта города Искья отошел первый паром в Поццуоли. По свидетельствам очевидцев, в момент открытия билетной кассы в порту, где уже выстроилась длинная очередь автомобилей, были отмечены моменты напряженности.

В момент землетрясения колебания земной поверхности явственно ощущались в различных районах острова и вызвали сильную панику среди жителей и туристов. Многие люди в страхе выбежали на улицу.

Ситуацию усугубило полное отключение электричества, которое произошло в городе Искья и некоторых других районах острова.

Сотни телефонных звонков от взволнованных граждан поступили в это время в полицию и пожарную службу острова.

Источник: AFP 2017

В Казамиччола-Терме, где произошли основные разрушения и погибли две женщины, люди боятся возвращаться в свои дома и гостиницы и собираются провести всю ночь под открытым небом. В городе Искья ситуация спокойнее, однако и здесь есть немало людей, которые предпочитают ночевать в автомобилях или на улице.

«В первый момент мы даже не поняли, что произошло. Пол задрожал, попадали какие-то вещи, но продолжалось это всего несколько секунд. Зато потом погас свет, и как-то сразу стало понятно, что это землетрясение», — рассказал РИА Новости по телефону 28-летний римлянин Маттия, проводивший свой отпуск на Искье.

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«Все мы выскочили на улицу. На самом деле было довольно страшно. Казалось, что вот-вот произойдет еще один толчок. Минут через десять зажегся свет, и стало повеселее. По телевидению мы видим, какие страшные вещи произошли в Казамиччола-Терме. Здесь в городе Искья ничего подобного не было, разрушений и раненых нет, но все равно почти все мои знакомые собираются уехать с острова первым же паромом. В нашем отеле русских туристов нет, но есть немцы и, насколько я понял, они тоже собираются уезжать», — сказал собеседник агентства.

На острове Искья, численность населения которого составляет около 40 тысяч, в пик туристического сезона в августе проживают до 250 тысяч человек.