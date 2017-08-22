В Екатеринбурге напали на ювелирный магазин с ножом и молотком

Вечером 21 августа 2017 года в Екатеринбурге пятеро мужчин напали на ювелирный магазин «Голдис», расположенный на Пехотинцев, 5.

Злоумышленники ворвались в помещение с ножом и молотком. Работники торговой точки оказали им сопротивление. Нападавшие не смогли вынести драгоценности, однако тяжело ранили охранника. Он был госпитализирован.