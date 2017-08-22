Два омича устроили драку на парковке
Не исключено, что парни не поделили парковочное место.
Не исключено, что парни не поделили парковочное место.
Драка на одной из парковок в Нефтяниках. По неизвестным причинам повздорили двое мужчин. Инцидент произошел на парковке возле дома № 14 корпус 2 по улице Малиновского.
Омичка сняла происходящее из окна. Неизвестный в кепке тянется к водителю старенького «Ниссан Март» и будто пытается
Чем закончился конфликт неизвестно, неясны также и причины скандала, поэтому омичи принялись сами строить предположения. Большинство пришло к мнению, что разборки связаны