Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление Далай-ламы о России вызвало бурю эмоций в Рунете
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
7 самых необычных детских музеев России
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
СМИ: эксперт рассказал, как на Украине подделывают новости
Для меня это был шок — солдат ВСУ увидел Донецк
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
В Сети обсуждают редкий семейный снимок Пелагеи
Винтовка РФ стреляет пулями в 20 раз тяжелее, чем у АК-47 – СМИ
РФ обновляет наводившую страх «шайтан-арбу» - СМИ
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
07:28 (мск), источник: Om1.ru

Два омича устроили драку на парковке

Не исключено, что парни не поделили парковочное место.

Драка на одной из парковок в Нефтяниках. По неизвестным причинам повздорили двое мужчин. Инцидент произошел на парковке возле дома № 14 корпус 2 по улице Малиновского.

Омичка сняла происходящее из окна. Неизвестный в кепке тянется к водителю старенького «Ниссан Март» и будто пытается что-то забрать, после чего отсыпает несколько тумаков. Сам водитель отбивается как может, хотя участвовать в драке, будучи за рулем, весьма проблематично. При этом приятель агрессора спокойно стоит рядом, погрузившись в телефон.

Чем закончился конфликт неизвестно, неясны также и причины скандала, поэтому омичи принялись сами строить предположения. Большинство пришло к мнению, что разборки связаны из-за парковочного места, которых сейчас дефицит. Некоторые также предположили по традиции, что ребята просто наркоманы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Омской области арендная плата за участки может сравняться с земельным налогом
В КНДР заявили о «безжалостном возмездии» для США и Южной Кореи
Трамп назвал недопустимым быстрый вывод войск США из Афганистана
ВМС США остановили операции в мире из-за инцидента с эсминцем
ИГ опубликовало видеообращение напавшего на прохожих в Сургуте
СМИ: цены на продукты питания в сентябре значительно снизятся
Полиция рассмотрит все версии крупного пожара в Ростове-на-Дону
В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1» стал главной темой августа, наконец прервал молчание и дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Названы города, где появится новое арендное жилье
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
17-летняя дочь российского миллиардера выходит замуж (фото) Девушка призналась, что возлюбленный уже сделал ей предложение.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь