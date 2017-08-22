Подозреваемый в убийстве мужчины во Владивостоке заключен под стражу
В настоящее время расследование продолжается.
В настоящее время расследование продолжается.
Житель Приморья, обвиняемый в убийстве мужчины на станции «Океанская», заключен под стражу, сообщает РИА VladNews со ссылкой Дальневосточное СУТ СК России.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», расследование продолжается.
Напомним, 16 августа 2017 года в дневное время на железнодорожной платформе «Океанская» во Владивостоке был обнаружен мужчина, 1956 года рождения, с причиненными ему
Следствием установлено лицо, причастное к совершению указанного преступления, которое привлечено в качестве обвиняемого по уголовному делу. По ходатайству следователя в отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.