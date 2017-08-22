Источник: Вести - Новосибирск

Женщина погибла в ДТП двух Mitsubishi в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Авария произошла примерно в 14 часов 21 августа.

32-летний водитель автомобиля Mitsubishi EK-Wagon выехал на встречную полосу и врезался в грузовой Mitsubishi Fuso. На месте погибла пассажирка минивена, женщина 34 лет. Травмы получил водитель и 8-летняя девочка.

В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка, выясняются причины аварии.