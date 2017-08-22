Женщина погибла в ДТП двух Mitsubishi в Новосибирской области
В аварии пострадали два человека, среди них 8-летняя девочка, рассказали в МВД.
В аварии пострадали два человека, среди них 8-летняя девочка, рассказали в МВД.
Женщина погибла в ДТП двух Mitsubishi в Новосибирской области, об этом сообщает
Авария произошла примерно в 14 часов 21 августа.
32-летний водитель автомобиля Mitsubishi
В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка, выясняются причины аварии.
За прошедшие сутки на дорогах города и области за сутки зарегистрировано 10 ДТП, в которых один человек погибли, 13 получили различные травмы.