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07:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Женщина погибла в ДТП двух Mitsubishi в Новосибирской области

В аварии пострадали два человека, среди них 8-летняя девочка, рассказали в МВД.

Источник: Вести - Новосибирск

Женщина погибла в ДТП двух Mitsubishi в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Авария произошла примерно в 14 часов 21 августа.

32-летний водитель автомобиля Mitsubishi EK-Wagon выехал на встречную полосу и врезался в грузовой Mitsubishi Fuso. На месте погибла пассажирка минивена, женщина 34 лет. Травмы получил водитель и 8-летняя девочка.

В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка, выясняются причины аварии.

За прошедшие сутки на дорогах города и области за сутки зарегистрировано 10 ДТП, в которых один человек погибли, 13 получили различные травмы.

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