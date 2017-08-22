Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Захарова рассказала о позоре Эстонии
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Россиянку оштрафовали на $580 за провоз монеты в 2 копейки
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
В Сети обсуждают редкий семейный снимок Пелагеи
Как теперь получить неиммиграционную визу в СШАСША меняют порядок выдачи виз россиянам
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ: эксперт рассказал, как на Украине подделывают новости
Для меня это был шок — солдат ВСУ увидел Донецк
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
В Сети обсуждают редкий семейный снимок Пелагеи
Винтовка РФ стреляет пулями в 20 раз тяжелее, чем у АК-47 – СМИ
РФ обновляет наводившую страх «шайтан-арбу» - СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
11Мрамор Микеланджело
08:07 (мск), источник: АиФ Иркутск

Полицейские разыскивают без вести пропавшую 18-летнюю жительницу Саянска

Девушка может передвигаться автостопом в другой регион.

Полицейские Зиминского района ищут без вести пропавшую 18-летнюю Марию Лайтхман. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

С заявлением об исчезновении дочери к правоохранителям обратилась жительница Саянска. Как рассказала мать девушки, еще 11 июля она уехала автостопом в Краснодарский край. Последний раз Мария выходила на связь с родственниками по телефону 16 августа.

Как установила следственно-оперативная группа, ранее девушка из дома не уходила. Автостопом она может передвигаться совместно с 20-летним молодым человеком.

Приметы разыскиваемой: на вид 18 лет, рост 176−178 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие. Среди особых примет — волосы окрашены в зеленый цвет, на левом предплечье татуировка в виде розы, пирсинг носа. В день отъезда девушка была одета в черную кожаную куртку, синие джинсы или черные брюки, черная футболка, черные берцы.

Всех, кто видел разыскиваемую, полицейские просят обращаться по телефонам: 8 39553 51605 (дежурная часть МО МВД России «Зиминский»), 216464 (бюро по розыску без вести пропавших ГУ МВД России по Иркутской области) или 02.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Гробы памяти. Сибиряки хотели привлечь внимание властей, но привлекли полицейских
В КНДР заявили о «безжалостном возмездии» для США и Южной Кореи
Трамп назвал недопустимым быстрый вывод войск США из Афганистана
ВМС США остановили операции в мире из-за инцидента с эсминцем
ИГ опубликовало видеообращение напавшего на прохожих в Сургуте
СМИ: цены на продукты питания в сентябре значительно снизятся
Полиция рассмотрит все версии крупного пожара в Ростове-на-Дону
В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1» стал главной темой августа, наконец прервал молчание и дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Названы города, где появится новое арендное жилье
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
17-летняя дочь российского миллиардера выходит замуж (фото) Девушка призналась, что возлюбленный уже сделал ей предложение.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь