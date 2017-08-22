Полицейские разыскивают без вести пропавшую 18-летнюю жительницу Саянска
Девушка может передвигаться автостопом в другой регион.
Девушка может передвигаться автостопом в другой регион.
Полицейские Зиминского района ищут без вести пропавшую 18-летнюю Марию Лайтхман. Об этом сообщает
С заявлением об исчезновении дочери к правоохранителям обратилась жительница Саянска. Как рассказала мать девушки, еще 11 июля она уехала автостопом в Краснодарский край. Последний раз Мария выходила на связь с родственниками по телефону 16 августа.
Как установила
Приметы разыскиваемой: на вид 18 лет, рост 176−178 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие. Среди особых примет — волосы окрашены в зеленый цвет, на левом предплечье татуировка в виде розы, пирсинг носа. В день отъезда девушка была одета в черную кожаную куртку, синие джинсы или черные брюки, черная футболка, черные берцы.
Всех, кто видел разыскиваемую, полицейские просят обращаться по телефонам: 8 39553 51605 (дежурная часть МО МВД России «Зиминский»), 216464 (бюро по розыску без вести пропавших ГУ МВД России по Иркутской области) или 02.