Полицейские разыскивают без вести пропавшую 18-летнюю жительницу Саянска

Полицейские Зиминского района ищут без вести пропавшую 18-летнюю Марию Лайтхман. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

С заявлением об исчезновении дочери к правоохранителям обратилась жительница Саянска. Как рассказала мать девушки, еще 11 июля она уехала автостопом в Краснодарский край. Последний раз Мария выходила на связь с родственниками по телефону 16 августа.

Как установила следственно-оперативная группа, ранее девушка из дома не уходила. Автостопом она может передвигаться совместно с 20-летним молодым человеком.

Приметы разыскиваемой: на вид 18 лет, рост 176−178 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие. Среди особых примет — волосы окрашены в зеленый цвет, на левом предплечье татуировка в виде розы, пирсинг носа. В день отъезда девушка была одета в черную кожаную куртку, синие джинсы или черные брюки, черная футболка, черные берцы.