Прокуратура Приморья не шантажирует людей элитным алкоголем

Так, подобный звонок от лжепрокурора поступил на телефон руководителю одного из медицинских учреждений города. Звонивший предложил приобрести дорогостоящий алкоголь, пообещав взамен не приезжать в учреждение с проверкой.

Силовики призывают в таких случаях обратиться с заявлением в ближайшие отделы полиции или дежурную часть УМВД России по г. Владивостоку.

По факту произошедшего уже инициирована доследственная проверка. Прокуратура официально заявляет, что телефонные звонки с «деловыми» предложениями и просьбами приобрести дорогостоящий алкоголь, продукты питания и перевести деньги на номера мобильных телефонов являются преступными действиями мошенников.