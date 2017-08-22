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07:57 (мск), источник: ДЕЙТА

Прокуратура Приморья не шантажирует людей элитным алкоголем

Звонящие приморцам мошенники по-прежнему представляются сотрудниками прокуратуры и просят приобрести дорогостоящие подарки и алкоголь, сообщает ИА «Deita.ru».

Так, подобный звонок от лжепрокурора поступил на телефон руководителю одного из медицинских учреждений города. Звонивший предложил приобрести дорогостоящий алкоголь, пообещав взамен не приезжать в учреждение с проверкой.

Силовики призывают в таких случаях обратиться с заявлением в ближайшие отделы полиции или дежурную часть УМВД России по г. Владивостоку.

По факту произошедшего уже инициирована доследственная проверка. Прокуратура официально заявляет, что телефонные звонки с «деловыми» предложениями и просьбами приобрести дорогостоящий алкоголь, продукты питания и перевести деньги на номера мобильных телефонов являются преступными действиями мошенников.

Михаил Грач.

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