Прокуратура Приморья не шантажирует людей элитным алкоголем
Звонящие приморцам мошенники
Звонящие приморцам мошенники
Так, подобный звонок от лжепрокурора поступил на телефон руководителю одного из медицинских учреждений города. Звонивший предложил приобрести дорогостоящий алкоголь, пообещав взамен не приезжать в учреждение с проверкой.
Силовики призывают в таких случаях обратиться с заявлением в ближайшие отделы полиции или дежурную часть УМВД России по г. Владивостоку.
По факту произошедшего уже инициирована доследственная проверка. Прокуратура официально заявляет, что телефонные звонки с «деловыми» предложениями и просьбами приобрести дорогостоящий алкоголь, продукты питания и перевести деньги на номера мобильных телефонов являются преступными действиями мошенников.
Михаил Грач.