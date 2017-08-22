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07:56 (мск), источник: "Российская газета"

В Приморье на защиту от наводнений потратят 2,7 млрд рублей

Более 2,7 миллиарда рублей в 2017—2022 годах направят на строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений в Приморье, сообщает пресс-служба региональной администрации. Их выделят в рамках краевой государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края».

Источник: РИА "Новости"

Благодаря этому в 13 муниципалитетах появятся 11 новых сооружений инженерной защиты от наводнений, будут реконструированы два и отремонтированы семь противопаводковых гидротехнических сооружений.

Как уточнил директор краевого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Коршенко, кроме строительства гидросооружений в крае ведутся работы по расчистке рек и углублению их дна.

— Департаментом уже подготовлена проектная документация и проведена государственная экспертиза по шести объектам по расчистке, спрямлению, дноуглублению русел рек общим объемом финансирования на сумму более 150 миллионов рублей, — сообщил Коршенко.

В этом году предстоит расчистить русла рек Белая, Мельники, Тигровая, Постышевка, ручьев Поселковый и Орлиный в Партизанском городском округе, а также русел ручьев Калугин, Ближний, Масленников в селе Кокшаровка Чугуевского муниципального района.

Всего нужно произвести работы на 44 объектах. Их предварительная стоимость — более 260 миллионов рублей.

Напомним, Приморье уже третий год страдает от наводнений. Два года назад на край обрушился тайфун «Гони», в 2016-м — тайфун «Лайонрок». В этом году сильные ливни стали причиной паводка в шести районах края. Было подтоплено более 2,5 тысячи домов и приусадебных участков. На этой неделе синоптики также прогнозируют сильные дожди, которые могут привести к очередному паводку.

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