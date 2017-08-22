В Приморье на защиту от наводнений потратят 2,7 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

Благодаря этому в 13 муниципалитетах появятся 11 новых сооружений инженерной защиты от наводнений, будут реконструированы два и отремонтированы семь противопаводковых гидротехнических сооружений.

Как уточнил директор краевого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Коршенко, кроме строительства гидросооружений в крае ведутся работы по расчистке рек и углублению их дна.

— Департаментом уже подготовлена проектная документация и проведена государственная экспертиза по шести объектам по расчистке, спрямлению, дноуглублению русел рек общим объемом финансирования на сумму более 150 миллионов рублей, — сообщил Коршенко.

В этом году предстоит расчистить русла рек Белая, Мельники, Тигровая, Постышевка, ручьев Поселковый и Орлиный в Партизанском городском округе, а также русел ручьев Калугин, Ближний, Масленников в селе Кокшаровка Чугуевского муниципального района.

Всего нужно произвести работы на 44 объектах. Их предварительная стоимость — более 260 миллионов рублей.