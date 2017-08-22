ОПГ по автоподставам накрыли в Магнитогорске

В Магнитогорске (Челябинская область) накрыли группу мошенников в сфере автострахования — участники организованной группы устраивали инсценировки ДТП с 2015 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Обыски и задержания при поддержке ОМОН Управления Росгвардии проведены одновременно в разных районах Магнитки. Изъяты документы, компьютерная техника, автотранспорт.

«Установлено, что первые эпизоды мошенничества совершены еще в 2015 году. В умышленных инсценировках дорожно-транспортных происшествий участвовали дорогие машины различных производителей, чтобы увеличить страховое возмещение. По предварительным данным сумма ущерба составила около 1 млн рублей», — рассказали в полиции.

Следственной частью Главного следственного управления главка МВД возбуждено пять дел по статье 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). В настоящее время они соединены в одно производство. Осуществляется сбор доказательной базы, направленный на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности группы. Максимальная санкция инкриминируемой статьи — 5 лет колонии.