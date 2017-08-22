Труп женщины нашли в лесу недалеко от Артема
Следком возбудил уголовное дело по статье убийство.
Следком возбудил уголовное дело по статье убийство.
Владивосток, 22 августа, PrimaMedia.
Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили 17 августа в лесном массиве недалеко от Артема. Как сообщила ИА PrimaMedia старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье убийство.
Проведен осмотр места происшествия, с целью установления причины смерти назначена
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД по Приморскому краю.