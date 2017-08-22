Труп женщины нашли в лесу недалеко от Артема

Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили 17 августа в лесном массиве недалеко от Артема. Как сообщила ИА PrimaMedia старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье убийство.