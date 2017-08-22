В Омске 19-летний юноша упал с 7 этажа
В минувшее воскресенье, 20 августа, жители дома на улице Нефтезаводской обнаружили под своими окнами труп молодого человека.
В минувшее воскресенье, 20 августа, жители дома на улице Нефтезаводской обнаружили под своими окнами труп молодого человека.
Тело омича несло на себе следы падения с большой высоты — множественные ушибы и переломы.
Стало известно, что 19-летний юноша нигде не учился и не работал. Жил он в квартире на 7 этаже, откуда и упал. Согласно одной из версий омского Следкома, парень мог покончить с собой
По факту смерти молодого человека проводится проверка.