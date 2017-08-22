В Омске 19-летний юноша упал с 7 этажа

Тело омича несло на себе следы падения с большой высоты — множественные ушибы и переломы.

Стало известно, что 19-летний юноша нигде не учился и не работал. Жил он в квартире на 7 этаже, откуда и упал. Согласно одной из версий омского Следкома, парень мог покончить с собой из-за неразделенной любви.