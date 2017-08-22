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08:49 (мск), источник: Tengrinews

Нашествие пчел: перевернулся прицеп с ульями на трассе в Павлодаре

Прицеп с ульями перевернулся в Павлодаре, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Видео с места происшествия разместили в социальной сети Instagram очевидцы. Авария произошла в промзоне Павлодара. Как сообщили в пресс-службе ДВД Павлодарской области, в настоящий момент на месте аварии работает оперативная группа.

«По предварительным данным, прицеп отсоединился от фуры и упал на бок. При этом он задел проезжавший автомобиль марки Mercedes. В прицепе находились улья с пчелами», — сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются. Более подробную информацию в полиции обещают сообщить позже.

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