Нашествие пчел: перевернулся прицеп с ульями на трассе в Павлодаре
Прицеп с ульями перевернулся в Павлодаре, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Прицеп с ульями перевернулся в Павлодаре, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Видео с места происшествия разместили в социальной сети Instagram очевидцы. Авария произошла в промзоне Павлодара. Как сообщили в
«По предварительным данным, прицеп отсоединился от фуры и упал на бок. При этом он задел проезжавший автомобиль марки Mercedes. В прицепе находились улья с пчелами», — сообщили в
Обстоятельства и причины ДТП выясняются. Более подробную информацию в полиции обещают сообщить позже.