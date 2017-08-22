В Березниках мужчина из ревности избил соседа
Пострадавший попал в больницу с переломами и травмой головы.
Пострадавший попал в больницу с переломами и травмой головы.
В Березниках задержали мужчину, которого подозревают в тяжком преступлении.
«В одной из квартир дома по улице Ленина между мужчинами возникла ссора на почве ревности», — сообщили подробности в
Во время ссоры мужчина избил своего соседа. 38-летнего пострадавшего доставили в больницу с переломами и травмой головы.
Его ревнивого соседа задержали и поместили в ИВС. Как выяснили полицейские, он безработный и уже был судим.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.