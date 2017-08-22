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08:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Менеджера Сбербанка осудили условно за хищение средств вкладчиков

Чердынский суд вынес приговор менеджеру ПАО «Сбербанк России», которая обвинялась в хищении средств с расчетных счетов вкладчиков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, в ходе следствия и суда установлено, что более 350 тыс. руб. женщина похитила у у гражданина, оформившего вклад наличных денек. Ещё 43 тыс. руб. было похищено из кассы банка на основании поддельного документа.

Виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 60 тыс. руб., с применением положений ст. 73 УК РФ — условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

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