Менеджера Сбербанка осудили условно за хищение средств вкладчиков
Чердынский суд вынес приговор менеджеру ПАО «Сбербанк России», которая обвинялась в хищении средств с расчетных счетов вкладчиков.
Чердынский суд вынес приговор менеджеру ПАО «Сбербанк России», которая обвинялась в хищении средств с расчетных счетов вкладчиков.
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Виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 60 тыс. руб., с применением положений ст. 73 УК РФ — условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.