Менеджера Сбербанка осудили условно за хищение средств вкладчиков

Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, в ходе следствия и суда установлено, что более 350 тыс. руб. женщина похитила у у гражданина, оформившего вклад наличных денек. Ещё 43 тыс. руб. было похищено из кассы банка на основании поддельного документа.