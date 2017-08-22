На месте тушения пожара в Ростове-на-Дону нашли мину времен ВОВ

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Пожарные обнаружили мину времен Великой Отечественной войны на месте тушения крупного возгорания в частном секторе в Ростове-на-Дону, сообщил во вторник в ходе заседания оперативного штаба начальник регионального управления МЧС Валерий Синьков.

«На месте завалов обнаружена мина времен Великой Отечественной войны, подана заявка на разминирование, сотрудники Министерства обороны будут проводить эти работы», — сказал он.