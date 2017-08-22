На месте тушения пожара в Ростове-на-Дону нашли мину времен ВОВ
Работы по обезвреживанию будет проводить Министерство обороны.
Работы по обезвреживанию будет проводить Министерство обороны.
«На месте завалов обнаружена мина времен Великой Отечественной войны, подана заявка на разминирование, сотрудники Министерства обороны будут проводить эти работы», — сказал он.
В результате самого пожара никто не погиб, по последним данным, 58 человек обратились за медицинской помощью, девять из них госпитализированы.