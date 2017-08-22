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08:52 (мск), источник: ТАСС

На месте тушения пожара в Ростове-на-Дону нашли мину времен ВОВ

Работы по обезвреживанию будет проводить Министерство обороны.

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фотографий
11
фотографий
11
фотографий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Пожарные обнаружили мину времен Великой Отечественной войны на месте тушения крупного возгорания в частном секторе в Ростове-на-Дону, сообщил во вторник в ходе заседания оперативного штаба начальник регионального управления МЧС Валерий Синьков.

«На месте завалов обнаружена мина времен Великой Отечественной войны, подана заявка на разминирование, сотрудники Министерства обороны будут проводить эти работы», — сказал он.

В результате самого пожара никто не погиб, по последним данным, 58 человек обратились за медицинской помощью, девять из них госпитализированы.

По факту пожара в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело
Во время загрузки произошла ошибка.
08:27 (мск)© Ньюстюб
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