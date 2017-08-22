Голодный мужчина с ножом потребовал еды в супермаркете
Житель Новосибирска настолько оголодал, что ворвался рано утром в продуктовый магазин «Ярче», требуя его накормить. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Новосибирской области.
Житель Новосибирска настолько оголодал, что ворвался рано утром в продуктовый магазин «Ярче», требуя его накормить. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Новосибирской области.
В 4.20 утра на улице Беловежской в Кировском районе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, постучался в магазин «Ярче». Ранний посетитель с ножом в руках потребовал от сторожа открыть дверь и дать ему еды.
Получив отказ, голодный дебошир разбил стеклянную дверь и проник внутрь супермаркета. Там он снова стал требовать продукты питания. В ответ сторож закрылся в подсобном помещении и нажал кнопку тревожной сигнализации.
Экипаж группы задержания прибыл к объекту через три минуты. Сотрудник Росгвардии доложил дежурному, что разбита стеклянная входная дверь и внутри находится человек с ножом. Преступник 1975 года рождения был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции № 8 «Кировский». Ущерб, причиненный магазину, устанавливается.
Порой при ограблении магазинов случаются и курьезные случаи. Двое жителей Куйбышева повадились обкрадывать один и тот же продуктовый магазин. В первый раз они присвоили товар на 21 тысячу рублей и умудрились скрыться. Владельцы магазина учли горький опыт и установили сигнализацию.
В следующий раз, когда преступникам во время застолья не хватило спиртного, они вспомнили про знакомый маршрут. Но на этот раз на место успели приехать сотрудники полиции. Одного злоумышленника они нашли у окна с гвоздодером в руках, а второго отыскали в пустой картонной коробке, где он спрятался с похищенными деньгами и спиртным.