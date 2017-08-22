Голодный мужчина с ножом потребовал еды в супермаркете

В 4.20 утра на улице Беловежской в Кировском районе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, постучался в магазин «Ярче». Ранний посетитель с ножом в руках потребовал от сторожа открыть дверь и дать ему еды.

Получив отказ, голодный дебошир разбил стеклянную дверь и проник внутрь супермаркета. Там он снова стал требовать продукты питания. В ответ сторож закрылся в подсобном помещении и нажал кнопку тревожной сигнализации.

Экипаж группы задержания прибыл к объекту через три минуты. Сотрудник Росгвардии доложил дежурному, что разбита стеклянная входная дверь и внутри находится человек с ножом. Преступник 1975 года рождения был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции № 8 «Кировский». Ущерб, причиненный магазину, устанавливается.

Порой при ограблении магазинов случаются и курьезные случаи. Двое жителей Куйбышева повадились обкрадывать один и тот же продуктовый магазин. В первый раз они присвоили товар на 21 тысячу рублей и умудрились скрыться. Владельцы магазина учли горький опыт и установили сигнализацию.