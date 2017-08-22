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09:11 (мск), источник: VN.ru

Голодный мужчина с ножом потребовал еды в супермаркете

Житель Новосибирска настолько оголодал, что ворвался рано утром в продуктовый магазин «Ярче», требуя его накормить. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Новосибирской области.

В 4.20 утра на улице Беловежской в Кировском районе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, постучался в магазин «Ярче». Ранний посетитель с ножом в руках потребовал от сторожа открыть дверь и дать ему еды.

Получив отказ, голодный дебошир разбил стеклянную дверь и проник внутрь супермаркета. Там он снова стал требовать продукты питания. В ответ сторож закрылся в подсобном помещении и нажал кнопку тревожной сигнализации.

Экипаж группы задержания прибыл к объекту через три минуты. Сотрудник Росгвардии доложил дежурному, что разбита стеклянная входная дверь и внутри находится человек с ножом. Преступник 1975 года рождения был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции № 8 «Кировский». Ущерб, причиненный магазину, устанавливается.

Порой при ограблении магазинов случаются и курьезные случаи. Двое жителей Куйбышева повадились обкрадывать один и тот же продуктовый магазин. В первый раз они присвоили товар на 21 тысячу рублей и умудрились скрыться. Владельцы магазина учли горький опыт и установили сигнализацию.

В следующий раз, когда преступникам во время застолья не хватило спиртного, они вспомнили про знакомый маршрут. Но на этот раз на место успели приехать сотрудники полиции. Одного злоумышленника они нашли у окна с гвоздодером в руках, а второго отыскали в пустой картонной коробке, где он спрятался с похищенными деньгами и спиртным.

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