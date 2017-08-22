В селе Троицк в реке нашли тело подростка
19 августа днем в реке Ирень возле дома № 2 по улице Набережной нашли тело юноши. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту случившегося.
19 августа днем в реке Ирень возле дома № 2 по улице Набережной нашли тело юноши. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту случившегося.
По информации очевидцев, подросток утонул, когда гулял вместе с приятелем по берегу реки. Юноша поскользнулся на мостках и упал в воду. Второй подросток побежал за помощью, но было уже поздно.
На данный момент назначена