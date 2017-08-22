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09:13 (мск), источник: Новости Перми

В селе Троицк в реке нашли тело подростка

19 августа днем в реке Ирень возле дома № 2 по улице Набережной нашли тело юноши. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту случившегося.

По информации очевидцев, подросток утонул, когда гулял вместе с приятелем по берегу реки. Юноша поскользнулся на мостках и упал в воду. Второй подросток побежал за помощью, но было уже поздно.

На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти молодого человека. Опрошены очевидцы.

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