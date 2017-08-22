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09:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Полиция прокомментировала избиение подростка в Салавате

Проводится проверка.

История избиения 14-летнего школьника получила продолжение. Неприятный инцидент, напомним, произошел вечером 18 августа в Салавате. Молодой человек гулял со своей девушкой по парку. В этот момент на них напала толпа из 15 человек.

По словам матери, участники нападения удалили свои страницы, при этом в распоряжении редакции есть переписка главных инициаторов драки. Родные мальчика планируют обратиться в прокуратуру Уфы. Тем временем, конфликт в Салавате прокомментировали в полиции.

— Отделом МВД России по городу Салавату проводится проверка по факту получения телесных повреждений 14-летним подростком. 18 августа в 23.40 часов из городского травмопункта в полицию города Салавата поступило сообщение об обращении за медицинской помощью подростка, 2003 года рождения. Из объяснения самого подростка, накануне у него произошёл конфликт с малознакомым ровесником из-за девушки. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщили «Комсомолке» в пресс-служба МВД.

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