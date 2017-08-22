Полиция прокомментировала избиение подростка в Салавате

История избиения 14-летнего школьника получила продолжение. Неприятный инцидент, напомним, произошел вечером 18 августа в Салавате. Молодой человек гулял со своей девушкой по парку. В этот момент на них напала толпа из 15 человек.

По словам матери, участники нападения удалили свои страницы, при этом в распоряжении редакции есть переписка главных инициаторов драки. Родные мальчика планируют обратиться в прокуратуру Уфы. Тем временем, конфликт в Салавате прокомментировали в полиции.