В Ростове погорельцам выдадут жилищные сертификаты

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— Рассматривается вопрос о выделении людям, оставшимся без крова, жилищных сертификатов. Ведется работа по уточнению картины ЧП, — заявил глава области.

По уточненным данным оперативного штаба, количество поданных заявлений о помощи от граждан составляет 467. В Кировском районе города — 260, в Пролетарском — 207. Огонь уничтожил или повредил 123 частных дома и хозяйственных объектов.