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09:03 (мск), источник: "Российская газета"

В Ростове погорельцам выдадут жилищные сертификаты

В Ростове-на-Дону пострадавшие от крупного пожара в центре города получат жилищные сертификаты. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев на экстренном совещании правительства региона.

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— Рассматривается вопрос о выделении людям, оставшимся без крова, жилищных сертификатов. Ведется работа по уточнению картины ЧП, — заявил глава области.

По уточненным данным оперативного штаба, количество поданных заявлений о помощи от граждан составляет 467. В Кировском районе города — 260, в Пролетарском — 207. Огонь уничтожил или повредил 123 частных дома и хозяйственных объектов.

Кроме того, как сообщалось ранее все пострадавшие получат единовременную материальную помощь в размере 20 тысяч рублей.

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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