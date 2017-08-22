В Ростове погорельцам выдадут жилищные сертификаты
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— Рассматривается вопрос о выделении людям, оставшимся без крова, жилищных сертификатов. Ведется работа по уточнению картины ЧП, — заявил глава области.
По уточненным данным оперативного штаба, количество поданных заявлений о помощи от граждан составляет 467. В Кировском районе города — 260, в Пролетарском — 207. Огонь уничтожил или повредил 123 частных дома и хозяйственных объектов.
Кроме того, как сообщалось ранее все пострадавшие получат единовременную материальную помощь в размере 20 тысяч рублей.