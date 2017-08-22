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10:33 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы сфотографировали нефтяные пятна на берегу Волги на юге города

Жители Волгограда обнаружили на берегу Волги нефтяные пятна в Красноармейском районе 21 августа.

Горожане прогуливались на насыпном острове «коса». «На береговой линии обнаружили нефтепродукт. Похож на мазут. До этих пятен прошло нефтеналивное судно “Саратов”. Позвонил в экологическую службу города, они приняли заявку и передали в МЧС», — рассказали очевидцы.

По их словам, после обращения к экологам им позвонили сотрудники МЧС, уточнили информацию и сообщили, что поставят в известность высшее руководство.

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