Волгоградцы сфотографировали нефтяные пятна на берегу Волги на юге города
Жители Волгограда обнаружили на берегу Волги нефтяные пятна в Красноармейском районе 21 августа.
Жители Волгограда обнаружили на берегу Волги нефтяные пятна в Красноармейском районе 21 августа.
Горожане прогуливались на насыпном острове «коса». «На береговой линии обнаружили нефтепродукт. Похож на мазут. До этих пятен прошло нефтеналивное судно “Саратов”. Позвонил в экологическую службу города, они приняли заявку и передали в МЧС», — рассказали очевидцы.
По их словам, после обращения к экологам им позвонили сотрудники МЧС, уточнили информацию и сообщили, что поставят в известность высшее руководство.