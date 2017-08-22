Волгоградцы сфотографировали нефтяные пятна на берегу Волги на юге города

Горожане прогуливались на насыпном острове «коса». «На береговой линии обнаружили нефтепродукт. Похож на мазут. До этих пятен прошло нефтеналивное судно “Саратов”. Позвонил в экологическую службу города, они приняли заявку и передали в МЧС», — рассказали очевидцы.