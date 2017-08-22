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08:56 (мск), источник: Tengrinews

Полицейский на BMW сбил трех пешеходов в Шымкенте: один скончался

Полицейский на BMW сбил трех пешеходов в Шымкенте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Инцидент произошел на улице Жибек Жолы. Один из пешеходов скончался.

«18 августа 2017 года в полицию Шымкента поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по улице Жибек жолы. По прибытию на место происшествия полицейскими установлено, что водитель автомашины BMW, 1985 года рождения, совершил наезд на трех пешеходов. В результате чего, мужчина, 1980 года рождения скончался на месте происшествия. Еще двое пострадавших: женщина, 1981 года рождения и ребенок, 2010 года рождения, с полученными травмами доставлены в больницу», — сообщили в ДВД Южно-Казахстанской области.

По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345, части 3 УК РК — «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначен ряд экспертиз. «Подозреваемый водитель, сотрудник органов внутренних дел, водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование», — заключили в ДВД области.

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