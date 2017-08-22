Полицейский на BMW сбил трех пешеходов в Шымкенте: один скончался
Полицейский на BMW сбил трех пешеходов в Шымкенте, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Полицейский на BMW сбил трех пешеходов в Шымкенте, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Инцидент произошел на улице Жибек Жолы. Один из пешеходов скончался.
«18 августа 2017 года в полицию Шымкента поступило сообщение о
По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345, части 3 УК РК — «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначен ряд экспертиз. «Подозреваемый водитель, сотрудник органов внутренних дел, водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование», — заключили в ДВД области.