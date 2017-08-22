Полицейский на BMW сбил трех пешеходов в Шымкенте: один скончался

«18 августа 2017 года в полицию Шымкента поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по улице Жибек жолы. По прибытию на место происшествия полицейскими установлено, что водитель автомашины BMW, 1985 года рождения, совершил наезд на трех пешеходов. В результате чего, мужчина, 1980 года рождения скончался на месте происшествия. Еще двое пострадавших: женщина, 1981 года рождения и ребенок, 2010 года рождения, с полученными травмами доставлены в больницу», — сообщили в ДВД Южно-Казахстанской области.