В Перми стрела эвакуатора рухнула на автомобиль-нарушитель

В Индустриальном районе Перми подъемная стрела эвакуатора упала на Toyota RAV4, припаркованный с нарушениями. Инцидент произошел вечером 21 августа 2017 года во время погрузки автомобиля на платформу транспортировочного грузовика, передает «Уралинформбюро».

Фотографии с места выложил очевидец происшествия в группе «ЧП ДТП Пермь». По словам пользователей, автомобилисты регулярно оставляют в этом месте транспортные средства, доставляя другим участникам дорожного движения неудобства. Только за последний месяц здесь произошло 3 ДТП.