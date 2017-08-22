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09:20 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Перми стрела эвакуатора рухнула на автомобиль-нарушитель

И оставила вмятину.

В Индустриальном районе Перми подъемная стрела эвакуатора упала на Toyota RAV4, припаркованный с нарушениями. Инцидент произошел вечером 21 августа 2017 года во время погрузки автомобиля на платформу транспортировочного грузовика, передает «Уралинформбюро».

Фотографии с места выложил очевидец происшествия в группе «ЧП ДТП Пермь». По словам пользователей, автомобилисты регулярно оставляют в этом месте транспортные средства, доставляя другим участникам дорожного движения неудобства. Только за последний месяц здесь произошло 3 ДТП.

Во время загрузки произошла ошибка.

Получить оперативный комментарий в ОГИБДД Перми не удалось.

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