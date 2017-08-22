Пожар в Ростове-на-Дону лишил крова 218 семей: уточненные данные
Пожар невероятных масштабов, вспыхнувший 21 августа в
Пожар невероятных масштабов, вспыхнувший 21 августа в
Пожарные и добровольцы ночью не прекращали бороться с пламенем, которое испепелило 118 жилых домов в Кировском и Пролетарском районах
В чрезвычайном ведомстве уточнили, что без крова остались 218 семей. В результате пожара за медицинской помощью обратились 45 человек, пятеро из них госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из опасной зоны были эвакуированы более 560 человек, более 400 из них — пострадавшие в результате пожара. По последней информации, 47 человек, в том числе трое детей, нашли временный приют в двух пунктах временного размещения. Им оказывается вся необходимая помощь, они обеспечены питанием и всем необходимым. Большинство из погорельцев приняли решение поселиться у родственников.
На месте работает комиссия по оценке ущерба, а также следователи, которые устанавливают причины пожара. По данному факту заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Уничтожение чужого имущества»).
Отметим, уже начата выплата единовременной материальной помощи, которая составляет 20 тыс. рублей на человека. Проводится экстренное совещание областного правительства, на котором также рассматриваются вопросы размера компенсаций за утраченное жилье.