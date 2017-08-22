Пожар в Ростове-на-Дону лишил крова 218 семей: уточненные данные

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Пожарные и добровольцы ночью не прекращали бороться с пламенем, которое испепелило 118 жилых домов в Кировском и Пролетарском районах города-миллионника, а также разбирали завалы. Опасная зона оцеплена, чужих сюда не пускают около тысячи человек.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что без крова остались 218 семей. В результате пожара за медицинской помощью обратились 45 человек, пятеро из них госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи. По-прежнему сведений о погибших нет. Хотя некоторые источники утверждают, что жертвы есть.

В Ростове-на-Дону был введён режим ЧС в связи с пожаром, затем глава МЧС России Владимир Пучков объявил чрезвычайное положение на всей территории Донского региона. В областном центре развернут областной межведомственный оперативный штаб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из опасной зоны были эвакуированы более 560 человек, более 400 из них — пострадавшие в результате пожара. По последней информации, 47 человек, в том числе трое детей, нашли временный приют в двух пунктах временного размещения. Им оказывается вся необходимая помощь, они обеспечены питанием и всем необходимым. Большинство из погорельцев приняли решение поселиться у родственников.

На месте работает комиссия по оценке ущерба, а также следователи, которые устанавливают причины пожара. По данному факту заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Уничтожение чужого имущества»).