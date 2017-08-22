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09:37 (мск), источник: ИА REGNUM

Пожар в Ростове-на-Дону лишил крова 218 семей: уточненные данные

Пожар невероятных масштабов, вспыхнувший 21 августа в Ростове-на-Дону, удалось потушить только к утру. Укрощена стихия около 7:00, проинформировали ИА REGNUM в региональном управлении МЧС 22 августа.

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Днём 21 августа загорелись частные дома в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Оперативный штаб по ликвидации последствий пожара размещён в помещении управления социальной защиты населения Пролетарского района Ростова-на-Дону. Адрес: улица Станиславского, 302.
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Пожарные и добровольцы ночью не прекращали бороться с пламенем, которое испепелило 118 жилых домов в Кировском и Пролетарском районах города-миллионника, а также разбирали завалы. Опасная зона оцеплена, чужих сюда не пускают около тысячи человек.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что без крова остались 218 семей. В результате пожара за медицинской помощью обратились 45 человек, пятеро из них госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи. По-прежнему сведений о погибших нет. Хотя некоторые источники утверждают, что жертвы есть.

В Ростове-на-Дону был введён режим ЧС в связи с пожаром, затем глава МЧС России Владимир Пучков объявил чрезвычайное положение на всей территории Донского региона. В областном центре развернут областной межведомственный оперативный штаб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из опасной зоны были эвакуированы более 560 человек, более 400 из них — пострадавшие в результате пожара. По последней информации, 47 человек, в том числе трое детей, нашли временный приют в двух пунктах временного размещения. Им оказывается вся необходимая помощь, они обеспечены питанием и всем необходимым. Большинство из погорельцев приняли решение поселиться у родственников.

На месте работает комиссия по оценке ущерба, а также следователи, которые устанавливают причины пожара. По данному факту заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Уничтожение чужого имущества»).

Отметим, уже начата выплата единовременной материальной помощи, которая составляет 20 тыс. рублей на человека. Проводится экстренное совещание областного правительства, на котором также рассматриваются вопросы размера компенсаций за утраченное жилье.

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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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