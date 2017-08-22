В Самаре на пляже на 9 просеке утонул мужчина

На место происшествия по заявлению сотрудников полиции выехали спасатели. Но в тот день поиски результатов не дали. Утром 21 августа для обследования дна водоема прибыли водолазы отряда специального назначения. Спустя три часа они обнаружили утонувшего на глубине 2 метров в 15 метрах от берега.