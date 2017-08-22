В Гродненской области за сутки нашли тела трех утонувших

Первое сообщение о том, что обнаружено тело утонувшего человека в Немане в Гродно, поступило в 9.49. Тело плыло по реке. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Мужчину 1951 года рождения извлекли работники ОСВОДа.