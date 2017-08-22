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09:24 (мск), источник: БЕЛТА

В Гродненской области за сутки нашли тела трех утонувших

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тела трех утонувших найдены в Гродненской области 21 августа, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Источник: БЕЛТА

Первое сообщение о том, что обнаружено тело утонувшего человека в Немане в Гродно, поступило в 9.49. Тело плыло по реке. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Мужчину 1951 года рождения извлекли работники ОСВОДа.

Тело еще одного человека, 1940 года рождения, достали из очистных сооружений деревни Кошелево Новогрудского района. В водоеме деревни Сеньковщина Слонимского района нашли утонувшего мужчину 1975 года рождения.

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