На Среднем Урале бывшему сотруднику исправительной колонии грозит восемь лет лишения свободы

Прокуратура Краснотурьинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего младшего инспектора второй категории отдела безопасности «Исправительной колонии № 3» Он обвиняется в совершении 10 преступлений — в том числе получение взятки в личном размере, не превышающей 10 тыс. руб., получение взятки должным лицом за незаконное действия в значительном размере и совершение должностным лицом действий явно выходящих за пределы его полномочий.