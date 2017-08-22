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09:24 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале бывшему сотруднику исправительной колонии грозит восемь лет лишения свободы

В Краснотурьинске перед судом предстанет бывший сотрудник исправительной колонии, обвиняемый в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Прокуратура Краснотурьинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего младшего инспектора второй категории отдела безопасности «Исправительной колонии № 3» Он обвиняется в совершении 10 преступлений — в том числе получение взятки в личном размере, не превышающей 10 тыс. руб., получение взятки должным лицом за незаконное действия в значительном размере и совершение должностным лицом действий явно выходящих за пределы его полномочий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с сентября 2015 года по март 2017 года мужчина по предварительной договоренности передавал осужденному мобильные устройства. Вознаграждение «помощника» составило более 100 тыс. руб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Краснотурьинский городской суд.

Максимальное наказание — до 8 лет лишения свободы.

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