Нападение на Kaspi Bank произошло в Алматинской области
В городе Талгар Алматинской области неизвестные совершили разбойное нападение на банк.
В городе Талгар Алматинской области неизвестные совершили разбойное нападение на банк.
В городе Талгар Алматинской области неизвестные совершили разбойное нападение на Kaspi Bank, сообщает NUR.KZ. Эту информацию подтвердили в
По информации полицейских, нападение произошло сегодня, 22 августа, между 8 и 9 часами утра.
«На месте происшествия работает
Представитель Kaspi Bank также подтвердил информацию о нападении.
«Kaspi Bank обратился в правоохранительные органы в связи с проникновением двух мужчин через крышу в отделение Kaspi Bank в Талгаре с целью грабежа.
Клиенты в этот момент в отделении не находились. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. Сотрудники банка немедленно активировали тревожную кнопку и передали информацию о случившемся в правоохранительные органы.
Служба безопасности банка активно сотрудничает с правоохранительными органами и предоставляет всестороннюю информацию и помощь для нахождения преступников. Сумма ущерба уточняется, — отметили в банке.