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09:28 (мск), источник: Nur.kz

Нападение на Kaspi Bank произошло в Алматинской области

В городе Талгар Алматинской области неизвестные совершили разбойное нападение на банк.

Источник: Nur.kz

В городе Талгар Алматинской области неизвестные совершили разбойное нападение на Kaspi Bank, сообщает NUR.KZ. Эту информацию подтвердили в пресс-службу ДВД региона.

По информации полицейских, нападение произошло сегодня, 22 августа, между 8 и 9 часами утра.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа РУВД города Талгар и сотрудники ДВД Алматинской области. Начато досудебное расследование по факту разбойного нападения», — сообщили в пресс-службе.

Представитель Kaspi Bank также подтвердил информацию о нападении.

«Kaspi Bank обратился в правоохранительные органы в связи с проникновением двух мужчин через крышу в отделение Kaspi Bank в Талгаре с целью грабежа.

Клиенты в этот момент в отделении не находились. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. Сотрудники банка немедленно активировали тревожную кнопку и передали информацию о случившемся в правоохранительные органы.

Служба безопасности банка активно сотрудничает с правоохранительными органами и предоставляет всестороннюю информацию и помощь для нахождения преступников. Сумма ущерба уточняется, — отметили в банке.

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