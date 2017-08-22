Нападение на Kaspi Bank произошло в Алматинской области

Источник: Nur.kz

В городе Талгар Алматинской области неизвестные совершили разбойное нападение на Kaspi Bank, сообщает NUR.KZ. Эту информацию подтвердили в пресс-службу ДВД региона.

По информации полицейских, нападение произошло сегодня, 22 августа, между 8 и 9 часами утра.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа РУВД города Талгар и сотрудники ДВД Алматинской области. Начато досудебное расследование по факту разбойного нападения», — сообщили в пресс-службе.

Представитель Kaspi Bank также подтвердил информацию о нападении.

«Kaspi Bank обратился в правоохранительные органы в связи с проникновением двух мужчин через крышу в отделение Kaspi Bank в Талгаре с целью грабежа.

Клиенты в этот момент в отделении не находились. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. Сотрудники банка немедленно активировали тревожную кнопку и передали информацию о случившемся в правоохранительные органы.