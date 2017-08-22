Россияне не пострадали в землетрясении в Италии
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU — По предварительным данным, россиян нет среди пострадавших в результате землетрясения на острове Искья в Италии, сообщили «Интерфаксу» во вторник в
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU — По предварительным данным, россиян нет среди пострадавших в результате землетрясения на острове Искья в Италии, сообщили «Интерфаксу» во вторник в
Там отметили, что информация еще будет уточняться.
Землетрясение магнитудой 4 произошло на итальянском острове Искья вечером в понедельник. Как минимум один человек погиб, около 30 получили ранения. Разрушены десятки зданий. Часть туристов досрочно покидает остров, опасаясь афтешоков.
Искья — популярное туристическое направление, в высокий сезон число туристов там превышает число местных жителей.