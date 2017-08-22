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10:43 (мск), источник: Интерфакс

Россияне не пострадали в землетрясении в Италии

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU — По предварительным данным, россиян нет среди пострадавших в результате землетрясения на острове Искья в Италии, сообщили «Интерфаксу» во вторник в пресс-службе Ростуризма.

Источник: AFP 2017

Там отметили, что информация еще будет уточняться.

Землетрясение магнитудой 4 произошло на итальянском острове Искья вечером в понедельник. Как минимум один человек погиб, около 30 получили ранения. Разрушены десятки зданий. Часть туристов досрочно покидает остров, опасаясь афтешоков.

Источник: AFP 2017
Сильнее всего пострадала северная часть острова, район Караччиола.

Искья — популярное туристическое направление, в высокий сезон число туристов там превышает число местных жителей.

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