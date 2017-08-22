В Кудымкаре задержали угонщика
21 августа в полицию обратился местный житель. Неизвестный угнал его внедорожник Mitsubishi L200, припаркованный у дома по улице Звездная.
21 августа в полицию обратился местный житель. Неизвестный угнал его внедорожник Mitsubishi L200, припаркованный у дома по улице Звездная.
Вскоре полицейские разыскали автомобиль заявителя. По подозрению в угоне был задержан безработный житель поселка Веселый Мыс.
В отношении 51-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное завладение транспортным средством без цели хищения».