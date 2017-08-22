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10:27 (мск), источник: Новости Перми

В Кудымкаре задержали угонщика

21 августа в полицию обратился местный житель. Неизвестный угнал его внедорожник Mitsubishi L200, припаркованный у дома по улице Звездная.

Вскоре полицейские разыскали автомобиль заявителя. По подозрению в угоне был задержан безработный житель поселка Веселый Мыс.

В отношении 51-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное завладение транспортным средством без цели хищения».

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