Ростовский губернатор поручил проверить нежилые помещения по всей области

Источник: РИА Новости

«По итогам заседания поручаю всем главам городов и районов организовать работу по максимально быстрой проверке нежилых, пустующих и заброшенных помещений по всей Ростовской области, чтобы не допустить новых пожаров», — цитирует портал слова губернатора.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.