Ростовский губернатор поручил проверить нежилые помещения по всей области
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил проверить нежилые помещения в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил проверить нежилые помещения в
«По итогам заседания поручаю всем главам городов и районов организовать работу по максимально быстрой проверке нежилых, пустующих и заброшенных помещений по всей Ростовской области, чтобы не допустить новых пожаров», — цитирует портал слова губернатора.
Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью
Вечером в понедельник МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров, в настоящий момент открытое горение ликвидировано, а пожарные продолжают разбирать завалы и проливать очаги тления. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации.