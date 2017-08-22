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10:43 (мск), источник: РИА Новости

Ростовский губернатор поручил проверить нежилые помещения по всей области

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил проверить нежилые помещения в Ростове-на-Дону и по всей области после пожара, сообщает официальный портал правительства Ростовской области.

Источник: РИА Новости

«По итогам заседания поручаю всем главам городов и районов организовать работу по максимально быстрой проверке нежилых, пустующих и заброшенных помещений по всей Ростовской области, чтобы не допустить новых пожаров», — цитирует портал слова губернатора.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.

Вечером в понедельник МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров, в настоящий момент открытое горение ликвидировано, а пожарные продолжают разбирать завалы и проливать очаги тления. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации.

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