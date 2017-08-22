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10:55 (мск), источник: Югополис

При аварии в центре Краснодара автомобиль врезался в дом

Фото и видео с места происшествия очевидцы выложили в соцсети.

ДТП произошло утром во вторник, 22 августа, на перекрестке улиц Карасунской и Красноармейской в центре Краснодара.

Как прокомментировала «Югополису» Ольга Запьянцева, инспектор по пропаганде отдела безопасности ДПС ГИБДД по городу Краснодару, инцидент произошел в результате столкновения двух автомобилей — Nissan и Kia. В результате пострадала женщина-водитель одного из транспортных средств. Один из автомобилей от удара перевернулся, второй врезался в угол здания.

Кто из водителей виноват в аварии, станет известно после разбирательства.

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