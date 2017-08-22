При аварии в центре Краснодара автомобиль врезался в дом

Как прокомментировала «Югополису» Ольга Запьянцева, инспектор по пропаганде отдела безопасности ДПС ГИБДД по городу Краснодару, инцидент произошел в результате столкновения двух автомобилей — Nissan и Kia. В результате пострадала женщина-водитель одного из транспортных средств. Один из автомобилей от удара перевернулся, второй врезался в угол здания.