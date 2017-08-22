При аварии в центре Краснодара автомобиль врезался в дом
Фото и видео с места происшествия очевидцы выложили в соцсети.
Фото и видео с места происшествия очевидцы выложили в соцсети.
ДТП произошло утром во вторник, 22 августа, на перекрестке улиц Карасунской и Красноармейской в центре Краснодара.
Как прокомментировала «Югополису» Ольга Запьянцева, инспектор по пропаганде отдела безопасности ДПС ГИБДД по городу Краснодару, инцидент произошел в результате столкновения двух автомобилей — Nissan и Kia. В результате пострадала
Кто из водителей виноват в аварии, станет известно после разбирательства.