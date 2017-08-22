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10:45 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волжском «Дастер» столкнулся со скорой помощью, пострадали медики и дети

21 августа в Волжском «Рено Дастер» столкнулся с автомобилем скорой помощи, следовавшем с проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.

В аварии пострадали фельдшер и врач скорой помощи и годовалая девочка и 9-летний мальчик — пассажиры «Рено Дастер», сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

В 20:10 на регулируемом перекрестке в Волжском между улицами Пушкина и Коммунистической столкнулись «Рено Дастер», под управлением 61-летнего водителя и машины скорой помощи «Мерседес-Бенц», под управлением 55-летнего водителя. Скорая помощь следовала с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.

В результате аварии пассажиры автомашины «Рено Дастер» — годовалая девочка и 9-летний мальчик — были госпитализированы в больницу Волгограда. Пострадавшие в столкновении фельдшер и врач, находившиеся в скорой помощи, с травмами были доставлены в больницу Волжского.

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