В Волжском «Дастер» столкнулся со скорой помощью, пострадали медики и дети

В аварии пострадали фельдшер и врач скорой помощи и годовалая девочка и 9-летний мальчик — пассажиры «Рено Дастер», сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

В 20:10 на регулируемом перекрестке в Волжском между улицами Пушкина и Коммунистической столкнулись «Рено Дастер», под управлением 61-летнего водителя и машины скорой помощи «Мерседес-Бенц», под управлением 55-летнего водителя. Скорая помощь следовала с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.