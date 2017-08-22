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10:56 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На ЖД станциях в Красноярском крае за сутки погибли двое человек

Инциденты произошли из-за неосторожности потерпевших.

На 4407 км перегона ст. Ингашская — ст. Тинская и на станции «Путепровод» в Красноярске погибли два человека. Еще одну пострадавшую женщину с травмами госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

Так, первый инцидент произошел 18 августа. В тот день два жителя поселка Нижний Ингаш переходили железнодорожные пути в неположенном месте. В этот момент их сбил электропоезд. В результате 32-летний мужчина погиб на месте. 34-летнюю женщину увезли в больницу.

Второй случай был зафиксирован в Красноярске, на станции «Путепровод». В районе остановочной платформы 35-летняя женщина попала под поезд. Спасти пострадавшую не удалось. От полученных травм она погибла.

«По предварительным данным, инциденты произошли вследствие личной неосторожности граждан, грубо нарушивших правила поведения на железной дорогие», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

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