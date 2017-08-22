Полиция возбудила дело после перестрелки у ТЦ в Бердске
По словам очевидцев, в потасовке приняли участие 15 человек, пострадало трое.
По словам очевидцев, в потасовке приняли участие 15 человек, пострадало трое.
Полиция возбудила дело после перестрелки у ТЦ в Бердске, рассказали в полиции.
Происшествие произошло в минувшее воскресенье в 18 часов у ТД «Колорлон» в Бердске. Произошла массовая драка, пострадали три человека. Один мужчина госпитализирован с ножевым ранением, двое получили ранения из травматики. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью.
По данным портала «Курьер. Среда. Бердск», в потасовку приняли участие не менее 15 человек. По сообщениям очевидцев, в конфликте приняли участие кредиторы и должники — жители Бердска и Искитима. Требуя отдать долг, последние отобрали в счет его погашения автомобиль. После словесной перепалки началась драка.
Расследование уголовного дела продолжается.