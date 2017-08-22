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10:36 (мск), источник: БЕЛТА

Россиянин выманивал у белорусов деньги через интернет: более 600 потерпевших

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин РФ обвиняется в совершении преступлений в сфере информационных технологий на территории Беларуси, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Источник: БЕЛТА

Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении одного из членов преступной группы, участники которой занимались несанкционированным блокированием компьютерной системы для хищения денег граждан по всей Беларуси.

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Следствие установило, что неработающий 21-летний гражданин России в июне 2016 года целенаправленно приехал в Беларусь заниматься противоправной деятельностью. «Действуя по договоренности со своим “работодателем” из Москвы, в Минске молодой человек снял комнату, где создал условия для использования вредоносных компьютерных программ. Они позволяли несанкционированно блокировать информацию, которая хранится в компьютерной системе и на машинных носителях, — рассказала Татьяна Белоног. — Стационарные персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны через интернет заражались вредоносной программой и уже не реагировали на действия пользователя. На экране появлялось сообщение о необходимости внесения денег (в среднем Br50) на баланс абонентских номеров для оплаты штрафа за просмотр и хранение запрещенных законом материалов, после чего устройство якобы будет разблокировано».

Россиянин в сговоре с иными лицами за два месяца 649 раз блокировал компьютерные устройства. В ходе следствия установлено более 600 потерпевших, полностью или частично перечисливших «штрафы». Общая сумма денежных средств, которыми намеривались завладеть злоумышленники, составляет порядка Br50 тыс.

Действия обвиняемого квалифицированы как совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору покушение на хищение путем использования компьютерной техники. Еще ему вменяется компьютерный саботаж, сопряженный с несанкционированным доступом к компьютерной системе, а также разработка и использование вредоносных программ. Он заключен под стражу.

В рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении иных членов преступной группы проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

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