Россиянин выманивал у белорусов деньги через интернет: более 600 потерпевших

Источник: БЕЛТА

Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении одного из членов преступной группы, участники которой занимались несанкционированным блокированием компьютерной системы для хищения денег граждан по всей Беларуси.

Читайте также «Белэнерго» предупреждает потребителей о случаях мошенничества

Следствие установило, что неработающий 21-летний гражданин России в июне 2016 года целенаправленно приехал в Беларусь заниматься противоправной деятельностью. «Действуя по договоренности со своим “работодателем” из Москвы, в Минске молодой человек снял комнату, где создал условия для использования вредоносных компьютерных программ. Они позволяли несанкционированно блокировать информацию, которая хранится в компьютерной системе и на машинных носителях, — рассказала Татьяна Белоног. — Стационарные персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны через интернет заражались вредоносной программой и уже не реагировали на действия пользователя. На экране появлялось сообщение о необходимости внесения денег (в среднем Br50) на баланс абонентских номеров для оплаты штрафа за просмотр и хранение запрещенных законом материалов, после чего устройство якобы будет разблокировано».

Россиянин в сговоре с иными лицами за два месяца 649 раз блокировал компьютерные устройства. В ходе следствия установлено более 600 потерпевших, полностью или частично перечисливших «штрафы». Общая сумма денежных средств, которыми намеривались завладеть злоумышленники, составляет порядка Br50 тыс.

Действия обвиняемого квалифицированы как совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору покушение на хищение путем использования компьютерной техники. Еще ему вменяется компьютерный саботаж, сопряженный с несанкционированным доступом к компьютерной системе, а также разработка и использование вредоносных программ. Он заключен под стражу.