В Бобровском районе при пожаре сгорели 3 сарая

Пожар произошел в селе Семено-Александровка Бобровского района в понедельник, 21 августа. В огне сгорело три сарая. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лискинскому и Бобровскому районам Сергей Перепелкин во вторник, 22 августа.

Возгорание началось в 13:30 на улице Карла Маркса. Местная жительница, 67-летняя женщина, зажгла костер в огороде. Затем отошла в дом. Огонь перекинулся на сухую траву, дерево и забор соседнего нежилого дома. В это время к месту ЧП подъехали сотрудники отдела надзорной деятельности.

— Совместно с работниками районной администрации в этот день проводили в селе профилактический рейд. Проезжали по улице и заметили густой дым. Когда зашли во двор, то увидели, что огонь перекинулся на соседские постройки. В срочном порядке вызвал пожарных, — рассказал Сергей Перепелкин.

На месте работали отделения Бобровской ПЧ № 32, Хреновской ПЧ-75 и Нижнекисляйской ПЧ-93. Огонь охватил два сарая нежилых домов. Пожар потушили в 15:30.