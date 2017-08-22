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10:35 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Бобровском районе при пожаре сгорели 3 сарая

Костер развела местная жительница.

Пожар произошел в селе Семено-Александровка Бобровского района в понедельник, 21 августа. В огне сгорело три сарая. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лискинскому и Бобровскому районам Сергей Перепелкин во вторник, 22 августа.

Возгорание началось в 13:30 на улице Карла Маркса. Местная жительница, 67-летняя женщина, зажгла костер в огороде. Затем отошла в дом. Огонь перекинулся на сухую траву, дерево и забор соседнего нежилого дома. В это время к месту ЧП подъехали сотрудники отдела надзорной деятельности.

— Совместно с работниками районной администрации в этот день проводили в селе профилактический рейд. Проезжали по улице и заметили густой дым. Когда зашли во двор, то увидели, что огонь перекинулся на соседские постройки. В срочном порядке вызвал пожарных, — рассказал Сергей Перепелкин.

На месте работали отделения Бобровской ПЧ № 32, Хреновской ПЧ-75 и Нижнекисляйской ПЧ-93. Огонь охватил два сарая нежилых домов. Пожар потушили в 15:30.

— В соответствии с п.6 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества) женщине грозит административное наказание в виде штрафа от четырех до пяти тыс. рублей. За разведение костра в условиях особого противопожарного режима по той же статье штраф от двух до четырех тыс. рублей. Хочу напомнить жителям района о том, что в условиях противопожарного режима запрещено разведение костров в лесах, на территориях поселений и городских округов, — пояснил Сергей Перепелкин.

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