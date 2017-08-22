Пожарные спасли 19 человек из горящего здания в центре Новосибирска
Среди эвакуированных был один ребенок и двое пожилых, с огнем справились за 10 минут, рассказали в МЧС.
Среди эвакуированных был один ребенок и двое пожилых, с огнем справились за 10 минут, рассказали в МЧС.
Пожарные спасли 19 человек из горящего здания в центре Новосибирска, об этом сообщает
Пятиэтажка на улице Фрунзе загорелась примерно в 11 часов 22 августа. Прибывшие пожарные выяснили, что горит подвал дома. Было принято решение об эвакуации людей, всего вывели 19 человек. В том числе, двоих пожилых и одного ребенка. На всех одели спасательные дыхательные маски. Никто из жильцов не пострадал.
Пожарным потребовалось не более 10 минут, чтобы локализовать пожар и провести дымоудаление. В ликвидации пожара участвовали 27 человек личного состава МЧС России и 7 единиц техники. Причина пожара устанавливается.