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10:59 (мск), источник: АиФ Омск

Житель Омской области утопил в реке автомобиль с тремя пассажирами

Родственникам погибших он должен возместить 3 млн рублей.

Автомобиль с тремя пассажирами утонул в реке по вине 30-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Называевский суд вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в совершении преступления по ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Суд установил, что 28 мая 2017 года мужчина ехал за рулём технически неисправного автомобиля с четырьмя пассажирами. В районе 12 км трассы Называевск-Черемновка водитель повернулся к пассажирам, сидящим сзади, тем самым отвлёкся от дороги. В результате автомобиль выехал на встречную полосы и вылетел в левый кювет с водой, после автомобиль опрокинулся.

Три пассажира в возрасте 25, 15 и 17-ти лет скончались. Свою вину в совершении преступления он признал полностью.

Суд назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил права управлять транспортным средством в течение трёх лет.

Кроме этого, мужчина выплатит семьям погибших 3 млн рублей в качестве компенсации.

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