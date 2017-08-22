Почти 40 человек было эвакуировано в результате пожара в 17-этажном доме в Нижегородском районе Нижнего Новгорода
Почти 40 человек было эвакуировано в результате пожара в 17-этажном доме в Нижегородском районе Нижнего Новгорода 21 августа 2017 года.
Почти 40 человек было эвакуировано в результате пожара в 17-этажном доме в Нижегородском районе Нижнего Новгорода 21 августа 2017 года.
Об этом сообщает
Возгорание произошло в квартире на шестом этаже. Жильцы из квартиры вышли на улицу до приезда первых