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11:07 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Почти 40 человек было эвакуировано в результате пожара в 17-этажном доме в Нижегородском районе Нижнего Новгорода

Почти 40 человек было эвакуировано в результате пожара в 17-этажном доме в Нижегородском районе Нижнего Новгорода 21 августа 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону. Сообщение о пожаре в квартире семнадцатиэтажного дома на ул. Богдановича поступило в ЦУКС МЧС в 05:17.

Возгорание произошло в квартире на шестом этаже. Жильцы из квартиры вышли на улицу до приезда первых пожарно-спасательных подразделений. Спасатели вывели на свежий воздух 27-летнюю девушку с верхних этажей, от госпитализации она отказалась. Также по лестничным маршам были эвакуированы 36 жильцов дома, в том числе семеро детей. Никто не пострадал. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 35 человек личного состава и 11 единиц техники. В результате пожара обгорело имущество в квартире на площади 3 кв.метра. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем родственницы хозяина квартиры на шестом этаже.

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