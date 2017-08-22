Почти 40 человек было эвакуировано в результате пожара в 17-этажном доме в Нижегородском районе Нижнего Новгорода

Возгорание произошло в квартире на шестом этаже. Жильцы из квартиры вышли на улицу до приезда первых пожарно-спасательных подразделений. Спасатели вывели на свежий воздух 27-летнюю девушку с верхних этажей, от госпитализации она отказалась. Также по лестничным маршам были эвакуированы 36 жильцов дома, в том числе семеро детей. Никто не пострадал. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 35 человек личного состава и 11 единиц техники. В результате пожара обгорело имущество в квартире на площади 3 кв.метра. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем родственницы хозяина квартиры на шестом этаже.