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10:58 (мск), источник: Informburo.kz

В Актобе вынесли приговор «нефтяной ОПГ», в том числе замначальнику «Арлана» ДВД

Все члены ОПГ признаны виновными во вменяемых им преступлениях и получили сроки от 5,5 до 10 лет.

Источник: Informburo.kz

В суде № 2 Актобе огласили приговор пятерым членам ОПГ, похищавшим нефть в особо крупных размерах, передаёт Timeskz.

К шести годам лишения свободы приговорили экс-заместителя начальника спецподразделения «Арлан» ДВД Актюбинской области Кенжегали Буркитова. Суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Кроме срока в колонии, у него конфисковали всё имущество и лишили воинского звания. Буркитов проработал в правоохранительных органах семь лет.

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Экс-директора АО «СНПС-Актобемунайгаз» Мирбека Ниярова суд признал виновным в создании ОПГ, краже нефти в особо крупных размерах, подделке документов и отмывании денег. Ему назначили 10 лет колонии, на три года лишили права занимать руководящие должности в коммерческих организациях и оштрафовали на 1,85 млн тенге.

Бывшего менеджера АО «СНПС-Актобемунайгаз» Олжаса Жанауыта суд признал виновным в краже нефти по подложным документам в особо крупных размерах. Его осудили на семь лет.

Оператор этого же предприятия Ерсин Танжариков признан виновным в краже в особо крупных размерах в составе организованной преступной группы. Ему назначили 5,5 лет лишения свободы и взяли под стражу в зале суда.

Ардак Тажгали за мошенничество в особо крупных размерах получил шесть лет лишения свободы. Кроме того, суд обязал Ардака возместить потерпевшему 2 млн тенге материального ущерба, а частной фирме вернуть 32,3 млн тенге.

Решением судьи Гульнары Тлеповой у осуждённых будет конфисковано в доход государства всё имущество и вещественные доказательства:

автомобили «БМВ X6», «Лексус NX 200», «Лексус RX 350», «Лексус LX 460», два «Лексуса LX 570», две «Тойоты Хайлюкс», «Тойота Прадо» 17 «КамАЗов» с полуприцепами. квартира в фешенебельном доме по проспекту Алии Молдагуловой жилой дом с магазином в 12 микрорайоне АЗС «РосКазНефть» в селе Каргалинское АЗС «РосКазНефть» в Иргизском районе земельный участок с кемпингом.

В сейфовых ячейках различных банков у преступной группировки хранилось 17 млн тенге, 4000 долларов, 104 000 рублей. Их также конфисковали.

Кроме того, приговором суда члены ОПГ должны вернуть АО «СНПС-АМГ» 840 000 литров нефти.

Осуждённые не согласны с вердиктом суда и готовят апелляцию.

С июля 2013 года по апрель 2016 года на территории Актюбинской области области подсудимые организовывали кражу нефти с месторождений.

Буркитову предложили покровительствовать похитителям за денежное вознаграждение. Он должен был помогать в обеспечении беспрепятственного проезда грузовиков с краденой нефтью.

По материалам дела, Буркитов попросил за свои услуги 2 млн тенге в месяц. Сообщается, что «КамАЗы» с краденой нефтью перевозили с месторождений Темирского района на склады в Актобе и Акжаре-1.

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