Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в мошенничестве
В СКР сообщили, что режиссеру в ближайшее время предъявят обвинение.
В СКР сообщили, что режиссеру в ближайшее время предъявят обвинение.
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU — Следователи задержали режиссера Кирилла Серебренникова по подозрении в организации хищения 68 млн рублей, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
«Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011—2014 годах на реализацию проекта “Платформа”, задержан художественный руководитель театра “Гоголь-центр” Кирилл Серебренников», — сказала Петренко во вторник «Интерфаксу».
Она добавила, что следствие квалифицирует его действия по ч.4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). В ближайшее время режиссеру будет предъявлено обвинение и будет решен вопрос об избрании меры пресечения.