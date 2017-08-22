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10:44 (мск), источник: Интерфакс

Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в мошенничестве

В СКР сообщили, что режиссеру в ближайшее время предъявят обвинение.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU — Следователи задержали режиссера Кирилла Серебренникова по подозрении в организации хищения 68 млн рублей, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011—2014 годах на реализацию проекта “Платформа”, задержан художественный руководитель театра “Гоголь-центр” Кирилл Серебренников», — сказала Петренко во вторник «Интерфаксу».

Она добавила, что следствие квалифицирует его действия по ч.4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). В ближайшее время режиссеру будет предъявлено обвинение и будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

7 комментариевк этой статье
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Комментарии7
Комментарии
7
Михаил С
Людей активно пропагандирующих сексуальное меньшинство надо изолировать от общества желательно подальше в колонию строго режима в общак.
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