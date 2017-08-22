Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в мошенничестве

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011—2014 годах на реализацию проекта “Платформа”, задержан художественный руководитель театра “Гоголь-центр” Кирилл Серебренников», — сказала Петренко во вторник «Интерфаксу».

Она добавила, что следствие квалифицирует его действия по ч.4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). В ближайшее время режиссеру будет предъявлено обвинение и будет решен вопрос об избрании меры пресечения.