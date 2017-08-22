В Екатеринбурге двух пермяков задержали за разбойное нападение на ювелирный магазин

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в 18.25 в торговый зал ворвались двое неизвестных, вооруженные молотком, ножом и пистолетом, разбили витрину и попытались украсть дорогостоящие украшения. Один из охранников магазина оказал активное сопротивление нападавшим, в результате мужчина получил множественные телесные повреждения. При этом сотрудники павильона успели нажать тревожную кнопку, и злоумышленники, бросив на месте преступления нож и молоток, поспешили скрыться на ожидавшем их у входа ВАЗ-2115.

Незамедлительно оперативным дежурным в Екатеринбурге был введен план «Перехват», а комплексные силы полиции ориентированы на розыск налетчиков. Уже в 19.00 на 341 км Пермского тракта подозреваемые были задержаны экипажем 4 роты городского полка ДПС, который нес службу на этом участке трассы.

Сотрудники ГИБДД доставили их в территориальный ОВД, где впоследствии была установлена личность задержанных: ими оказались жители Пермского края 26 и 27 лет, младший из которых был ранее неоднократно судим за совершение преступлений имущественного характера. В ходе личного досмотра полицейские изъяли у них травматический пистолет.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы. До суда мужчины будут находиться под стражей.