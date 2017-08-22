Двое молодых кубанцев избили четверых мужчин на берегу реки
Массовая драка произошла в Староминском районе.
Массовая драка произошла в Староминском районе.
Краснодар. 22 августа — Новая Кубань. Одному из потерпевших нанесли ножевое ранение.
События разворачивались на берегу реки Сосыка. В полицию обратился родственник одного из потерпевших.
Прибывшие сотрудники обнаружили четверых мужчин в возрасте от 45 до 49 лет. У каждого из них имелись травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.
Полиция оперативно установила личности нападавших. Парней в возрасте 24-х и 26-ти лет задержали в доме родственницы одного из них. Злоумышленники сообщили, что драка произошла на бытовой почве.
В отношении обоих жителей хутора Восточный Сосык возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщили в