Двое молодых кубанцев избили четверых мужчин на берегу реки

Краснодар. 22 августа — Новая Кубань. Одному из потерпевших нанесли ножевое ранение.

События разворачивались на берегу реки Сосыка. В полицию обратился родственник одного из потерпевших.

Прибывшие сотрудники обнаружили четверых мужчин в возрасте от 45 до 49 лет. У каждого из них имелись травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

Полиция оперативно установила личности нападавших. Парней в возрасте 24-х и 26-ти лет задержали в доме родственницы одного из них. Злоумышленники сообщили, что драка произошла на бытовой почве.