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12:00 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде иномарка сбила шестилетнего мальчика

За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 10 ДТП с тяжкими последствиями.

Вечером 21 августа в Советском районе Волгограда иномарка сбила шестилетнего мальчика. Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, ДТП произошло во дворе, 22-летний водитель «Ниссана» наехал на малыша, тот с травмой головы доставлен в больницу.

В том же районе чуть позже автомобиль «ГАЗ-322132» сбил 69-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Пенсионерка с полученными травмами госпитализирована.

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