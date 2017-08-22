В Волгограде иномарка сбила шестилетнего мальчика
За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 10 ДТП с тяжкими последствиями.
За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 10 ДТП с тяжкими последствиями.
Вечером 21 августа в Советском районе Волгограда иномарка сбила шестилетнего мальчика. Как сообщили РИАЦ в
В том же районе чуть позже автомобиль «ГАЗ-322132» сбил 69-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Пенсионерка с полученными травмами госпитализирована.