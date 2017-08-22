В кишиневском лесу вспыхнул пожар
Накануне вечером, в лесу на границе столичных секторов Рышкановка и Чеканы разгорелся пожар.
Накануне вечером, в лесу на границе столичных секторов Рышкановка и Чеканы разгорелся пожар.
Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили 10 квадратных метров полыхающей сухой растительности.
По имеющимся данным, пожар начался в 18:00. на ликвидацию огня понадобилось 20 минут.
В полиции сообщили, что причиной возгорания может быть брошенная случайно сигарета или спичка.