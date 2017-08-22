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10:59 (мск), источник: Actualitati.md

В кишиневском лесу вспыхнул пожар

Накануне вечером, в лесу на границе столичных секторов Рышкановка и Чеканы разгорелся пожар.

Источник: Actualitati.md

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили 10 квадратных метров полыхающей сухой растительности.

По имеющимся данным, пожар начался в 18:00. на ликвидацию огня понадобилось 20 минут.

В полиции сообщили, что причиной возгорания может быть брошенная случайно сигарета или спичка.

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