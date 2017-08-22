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11:08 (мск), источник: РИА Новости

При разборе завалов после пожара в Ростове-на-Дону нашли тело погибшего

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг — РИА Новости. Тело погибшего обнаружено при разборе завалов после крупного пожара в центре Ростова-на-Дону, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону.

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Днём 21 августа загорелись частные дома в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Оперативный штаб по ликвидации последствий пожара размещён в помещении управления социальной защиты населения Пролетарского района Ростова-на-Дону. Адрес: улица Станиславского, 302.
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«При разборе завалов в районе пожара в центре Ростова-на-Дону обнаружено тело мужчины по адресу: Чувашский переулок, дом 67. Личность устанавливается», — сообщил представитель ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. Вечером в понедельник МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров, сейчас открытое горение ликвидировано, а пожарные продолжают разбирать завалы и проливать очаги тления. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять госпитализированы.

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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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