В Петербурге легковушка столкнулась с внедорожником

По предварительной информации, ДТП произошло около 08.20 мск на пересечении Северного проспекта и улицы Есенина.
Водитель, мужчина 1996 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21122», совершил столкновение с автомобилем Land Rover под управлением мужчины 1986 года рождения, после чего совершил наезд на двух пешеходов, переходящих проезжую часть в зоне пешеходного перехода.
«В результате ДТП пострадали оба пешехода: мужчина 1961 года рождения получил травмы средней тяжести, женщина скончалась на месте», — говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.