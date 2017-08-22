В Ленобласти разыскивают похищенную «связанную» девушку

Как сообщает Информагентство 47news в полицию Ломоносовского района перед этим обратилась жительница Петербурга, которая рассказала, что на выезде из деревни Олики стала свидетелем такой сцены — девушку в нижнем бельё во связанными руками и заклеенным ртом пересаживают из машины в машину.