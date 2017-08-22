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13:06 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Ленобласти разыскивают похищенную «связанную» девушку

Похищение произошло в Ломоносовском районе.

В Ломоносовском районе Ленинградской области полиция разыскивает белый автомобиль «Шкода Рапид» в связи с информацией о похищении человека.

Как сообщает Информагентство 47news в полицию Ломоносовского района перед этим обратилась жительница Петербурга, которая рассказала, что на выезде из деревни Олики стала свидетелем такой сцены — девушку в нижнем бельё во связанными руками и заклеенным ртом пересаживают из машины в машину.

На розыск автотранспорта ориентированы все наряды полиции.

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